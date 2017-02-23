"Боевая машина ХХІ века": украинский танк "Оплот" показали в действии (фото, видео)

На своей странице в Facebook премьер опубликовал видео, на котором показал "Оплот" в движении.

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Украинский танк "Оплот" – боевая машина ХХІ века. Он умело маскируется – зарывается в землю и создает вокруг себя дымовую завесу. Боевая машина может преодолеть брод глубиной до двух метров. С дополнительным оборудованием ныряет на глубину до пяти метров.

Танк боеспособен при температурах от минус 40 до плюс 55 градусов по Цельсию. Машина поражает цели на расстоянии до пяти километров и днем, и ночью при любых погодных условиях. Новейшая система бронирования защищает танк от современных кумулятивных снарядов.