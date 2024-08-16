Предполагается, что ударный БПЛА С-71 существует в двух модификациях - для внешней подвески на самолет и для подвески во внутренние отсеки.

Россияне подвесили беспилотный летательный аппарат С-71М под крыло истребителя Су-57, который они сами относят к пятому поколению. Соответствующее фото опубликовал известный аналитик Piotr Butowski на сайте издания Aviation Week.

Об этом БПЛА практически не упоминают СМИ. Если верить российским Telegram-каналам, С-71 существует в двух модификациях - С-71К для внешней подвески на самолет и С-71М для подвески во внутренние отсеки истребителя Су-57 и ударного беспилотного летательного аппарата С-70 "Охотник".

Как можно видеть, С-71 имеет трапециевидный фюзеляж для малой заметности и складывающееся стреловидное крыло. Его якобы оснастили турбореактивным двигателем ТРДД-50, который используют на крылатых ракетах.

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Дрон способен развивать скорость 0,6 М и подниматься на высоту до 8 тыс м. Первый полет Су-57 с подвешенными под крылом ударными БПЛА С-71К и С-71М состоялся в апреле этого года.

Истребитель Су-57 - справка

Су-57 является российским многоцелевым истребителем пятого поколения (по классификации самих россиян), созданным в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА". Самолет разработали для замены в Воздушно-космических силах РФ тяжелого истребителя Су-27.

Свой первый полет Су-57 выполнил еще в 2010 году. На данный момент построили лишь около 15 таких машин.

Отметим, что, по мнению некоторых экспертов, истребитель не только не соответствует заявленным характеристикам, а является фактически небоеспособным. В частности, на самолете часто выходит из строя бортовой компьютер, от которого зависит работа всех систем.

Ранее, напомним, сообщалось, что украинские разведчики поразили Су-57 на аэродроме "Ахтубинск".

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