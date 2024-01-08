Отмечается, что точность, мощность и универсальность такого "умного" оружия позволят ему противодействовать широкому спектру угроз.

В США тестируют ракеты StormBreaker, которые благодаря новейшим технологиям позволят уничтожать противника в условиях недостаточной видимости.

Как пишет Military & Aerospace Electronics, созданием данных авиаснарядов занимается американская компания Raytheon. Анонсируется, что ракеты снаряжены трехмодовыми искателями, радаром миллиметровых волн и инфракрасным самонаведением.

По мнению экспертов, точность, мощность и универсальность такого "умного" оружия позволят ему противодействовать широкому спектру угроз и сценариев.

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Умные ракеты StormBreaker - что известно

Ракета StormBreaker весит не более 91 кг, дальность поражения целей - более 72 км.

По информации разработчика, эти авиаснаряды способны поражать движущиеся цели при самых плохих погодных условиях и плохой видимости, например, из-за темноты, дыма или пыли. Для этого используются новейшие цифровые технологии:

радар миллиметрового диапазона (он обнаруживает и сопровождает цели даже при неблагоприятных погодных условиях);

инфракрасная камера (она обеспечивает улучшенное обнаружение целей);

полуактивный лазер (он позволяет оружию отслеживать воздушный или наземный лазерный целеуказатель).

В компании утверждают, что все это позволяет StormBreaker поражать неподвижные или подвижные цели в любое время суток и при любой погоде.

Напомним, ранее сообщалось, что США создают ядерное оружие (B61-13), которое, как утверждается, в 24 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

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