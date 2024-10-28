Ранее в сеть уже выкладывали фото украинского Су-24, оснащенного Storm Shadow/SCALP-EG.

Украинский бомбардировщик Су-24 сфотографировали сразу с двумя крылатыми ракетами SCALP-EG/Storm Shadow.

Это свидетельствует о растущих возможностях Украины наносить удары высокоточным оружием западного производства. Само фото было опубликовано на Facebook-странице Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Мы записываемся в очередь, чтобы пускать "крылатые", – говорит один из летчиков фронтового бомбардировщика Су-24М. – А чего удивляетесь, так и есть. Каждый хочет выполнить эту почетную миссию. Есть экипажи, есть самолеты, а вот ракет западных недостаточно... Ребята очень мотивированы и целеустремленные, поэтому и очередь!".

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Отмечается, что применение Storm Shadow является очень сложным процессом. Оно включает в себя разведку, планирование удара и программирование ракеты. Все это требует максимально точных математических расчетов.

Отметим, что о применении украинскими самолетами ракет SCALP-EG/Storm Shadow известно уже довольно давно. Еще в прошлом году президент Владимир Зеленский продемонстрировал ракету этого типа, повышенную под бомбардировщик Су-24.

В январе этого года было опубликовано новое фото бомбардировщика Су-24М Воздушных сил ВСУ с ракетой типа SCALP-EG.

Ракета Storm Shadow - справка

Storm Shadow/SCALP-EG является англо-французской крылатой ракетой большой дальности, которую сейчас производит компания MBDA. Storm Shadow – это британское название ракеты. Французскую версию обозначают аббревиатурой SCALP-EG.

Заявленная в открытых источниках дальность ракеты составляет примерно 550 км. Штатными носителями этого оружия выступают, в частности, французские самолеты Mirage 2000 и Dassault Rafale.

Напомним, ранее сообщалось, что европейцы хотят создать более мощную ракету, чем Storm Shadow. Предполагается, что она будет иметь большую дальность действия и еще большую точность.

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