На ракете есть надпись, сделанная на французском языке, выяснили журналисты.

Журналист-исследователь OSINTtechnical опубликовал новое фото фронтового бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Вооруженных сил Украины с подвешенной крылатой ракетой SCALP-EG.

На ракете есть такая надпись - "De Paris avec amour, rachysty, allez en enfer" ("Из Парижа с любовью, р*шисты, отправляйтесь в ад"), идет речь в сообщении, опубликованном в соцсети X (прежнее название - Twitter).

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Впервые ракету этого типа, подвешенную под крылом украинского бомбардировщика, показал Владимир Зеленский в видео по случаю Дня Воздушных сил.

По оценкам специалистов, Воздушные силы ВСУ могут иметь одну эскадрилью (12 - 14 самолетов) модернизированных бомбардировщиков Су-24, способных применять ракеты этого типа.

Крылатую ракету Storm Shadow/SCALP-EG разработали совместными усилиями Англии и Франции. Британский вариант называется Storm Shadow, а французский - SCALP-EG. Ракета может поражать цели на расстоянии до 550 километров. Скорость ее полета достигает 1000 километров в час. Перехват ракеты затрудняет примененные в ее конструкции технологии малозаметности.

Именно с помощью Storm Shadow в декабре прошлого года Украина уничтожила российский большой десантный корабль "Новочеркасск", который могли применять для перевозки "Шахедов".

Еще раньше, - в ноябре, SCALP-EG сильно повредила малый ракетный корабль "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт". На момент удара он еще не прошел испытания и не был введен в эксплуатацию.

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