Агентство заявило, что президент США Байден должен предложить Украине больше помощи и разоблачить блеф Кремля по поводу угроз Западу.

Украине должно быть разрешено наносить удары по любым законным военным целям на территории РФ, и США должны поощрять союзников, таких как Франция и Германия, "придерживаться тех же принципов здравого смысла".

Об этом говорится в отчете Хельсинкской комиссии, независимого правительственного агентства. Как отметило издание The Telegraph, президент США Джо Байден находится под давлением этого влиятельного агентства, требующего разрешить Украине применять ракеты британского производства Storm Shadow по целям на территории РФ.

"Решение о том, как Украина будет проводить свои военные операции, должна принимать она. Украинское командование понимает, что зависит от западного оружия, и вряд ли сделает что-либо, что может привести к потере этой жизненно важной поддержки", - сказано в отчете.

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"Нужно признать тот факт, что они лучше всех знают, как защитить себя, и предоставление им разрешения на это укрепит взаимное доверие. Украина показала ударами беспилотников вглубь РФ, что ее приоритетом является замедление продвижения россиян, насколько это возможно. Мы должны доверять Украине в использовании американского оружия для достижения этой цели и предотвращения более ужасных российских ракетных ударов по гражданским объектам", - говорится в отчете агентства.

При этом, Хельсинкская комиссия в отчете утверждает, что лица, принимающие решения в США, преувеличили угрозы возмездия со стороны Кремля. "Не заблуждайтесь - РФ продолжит размахивать ядерным оружием, чтобы удержать другие страны от поддержки Украины и напрямую угрожать ей. Хотя ни одна из этих угроз не была подтверждена после пересечения многих "красных линий", установленных Москвой за эти годы. Но эти угрозы действительно влияют на внешнеполитические решения других государств, включая союзников США", - отметили в отчете.

В документе подчеркивается, что "эти страхи нельзя просто игнорировать, их следует развеять с помощью здравых рассуждений". "Полезно помнить, что РФ использует ядерную угрозу, потому что это единственный оставшийся след ее советского статуса "сверхдержавы", если СССР вообще был сверхдержавой", -сказанов отчете.

Издание отметило, что доклад этого влиятельного агентства появился в ключевой момент, когда Украина обратилась за дополнительной помощью для плана, который, как она надеется, может положить конец войне в ближайшие месяцы, и на фоне перспективы победы Дональда Трампа на выборах президента США.

"Президент Украины Владимир Зеленский назвал дальние удары ключевым элементом своего "Плана победы" по прекращению войны", - добавило издание.

Разрешение бить по территории РФ

США предоставили Украине ракеты Atacms, но запретили их использование для ударов по России.

Хотя британский премьер Кир Стармер поддержал разрешение для ВСУ бить ракетами Storm Shadow по РФ, их зависимость от засекреченной американской системы наведения означает, что Байден также должен дать добро.

В свою очередь американский президент пока не соглашается снять запрет на удары вглубь российской территории из-за опасений, что это может побудить Кремль нанести удары по европейским и американским военным базам.

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