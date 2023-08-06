О поставках этих ракет французский президент Макрон объявил 11 июля.

Украина получила от Франции новые дальнобойные ракеты SCALP.

Впервые ракеты этого типа показал президент Владимир Зеленский в видео с накормили Дня Воздушных сил Украины.

Париж отправил Киеву экспортную модификацию EG с дальностью полета до 290 км. Во время визита к украинским воинам Зеленский подписал одну из таких ракет. Президент написал фразу "Слава Украине".

Эти ракеты публично украинцам показали впервые. Меньше месяца назад официально объявили о поставках этого вооружения Украине.

SCALP: что известно об этих ракетах

SCALP EG - это авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Их преимуществом является возможность использования при сложных погодных условиях и в любое время суток. Ракеты не боятся средств РЭБ.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон по прибытию на саммит лидеров НАТО в Вильнюсе сообщил, что его страна начнет поставки для Украины ракет большого радиуса действия. Однако, по данным Reuters, Париж уже доставил первые несколько крылатых дальнобойных ракет в Украину.

Благодаря SCALP ВСУ смогут наносить более мощные удары по противнику, отметил, в свою очередь представитель ВВС Украины Юрий Игнат.

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