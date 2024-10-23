Страны подписали оборонное соглашение, в котором указано о совместной разработке нового оружия.

Великобритания и Германия подписали оборонное соглашение, в котором указано обязательство о совместной работе над разработкой нового оружия "глубокого поражения", а также беспилотных летательных аппаратов.

Новая система оружия должна стать более мощным аналогом Storm Shadow или Taurus и по дальности действия, и по точности, пишет Business Insider.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, соглашение знаменует важный момент в отношениях с Германией и "значительное укрепление безопасности Европы". СМИ пишет, что в своем обращении он также указал, что эта сделка укрепит оборонно-промышленный комплекс стран НАТО.

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Кроме того, говорится о начале совместной работы над оснащением немецких вертолетов Sea King современными ракетными системами и о разрешении самолетам морского наблюдения P-8 Poseidon ВМС Германии использовать авиабазу Королевских Военно-воздушных сил в Шотландии для вылетов и последующего патрулирования района Северной Атлантики.

Другие новости о вооружении разных стран

Ранее УНИАН сообщал, что новая система ПВО Великобритании сбила 100% целей во время испытаний.

Кроме того, истребители-невидимки F-35 за шесть лет так и не достигли целей подготовки. Эта же проблема затрагивает другие самолеты, такие как F-22 Raptor, EA-18G Growler, F/A-18 A-D Hornets и другие.

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