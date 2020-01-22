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В США совершил первый полет вертолет CH-47F Block 2 с новыми лопастями (видео)

14:16, 22 января 2020
Оружие
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Вертолет CH-47F Block 2 с новыми лопастями совершил первый полет / Скриншот

Об этом компания Boeing объявила 16 января, передает Naked Science.

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Полет состоялся примерно через десять месяцев после того, как версия Block 2 совершила первый полет со стандартными лопастями. Никакие подробности об испытании ACRB не были предоставлены, за исключением того факта, что грузоподъемность вертолета увеличат на 771 килограмм.

Испытание ACRB стало частью масштабной программы модернизации вертолета, получившей обозначение Block 2. Она направлена на восстановление показателей грузоподъемности, которые ранее были потеряны из-за интеграции в состав авиационного комплекса большого количества нового оборудования.

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