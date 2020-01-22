В США совершил первый полет вертолет CH-47F Block 2 с новыми лопастями (видео)

Полет состоялся примерно через десять месяцев после того, как версия Block 2 совершила первый полет со стандартными лопастями.

В США испытали тяжелый военно-транспортный вертолет CH-47F Chinook Block 2, получивший новые лопасти Advanced Chinook Rotor Blade (ACRB). Об этом компания Boeing объявила 16 января, передает Naked Science. Читайте такжеВ США спустили на воду литоральный боевой корабль Полет состоялся примерно через десять месяцев после того, как версия Block 2 совершила первый полет со стандартными лопастями. Никакие подробности об испытании ACRB не были предоставлены, за исключением того факта, что грузоподъемность вертолета увеличат на 771 килограмм. Испытание ACRB стало частью масштабной программы модернизации вертолета, получившей обозначение Block 2. Она направлена на восстановление показателей грузоподъемности, которые ранее были потеряны из-за интеграции в состав авиационного комплекса большого количества нового оборудования. Check out the Block II #Chinook in flight test with the new Advanced Chinook Rotor Blades! The new blades will add 1,700 pounds (771 kilograms) in lift capability for @USArmy soldiers. pic.twitter.com/E6yEmcdfzF — Boeing Defense (@BoeingDefense) 16 января 2020 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter