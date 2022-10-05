Новое оружие у США будут покупать как Украина, так и другие страны мира, в том числе те, которые раньше ориентировались на российский ВПК.

В США решили инвестировать в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды Украины, а также поддержать свой военно-промышленный комплекс и экономику.

Об этом рассказал военный эксперт Иван Ступак в эфире телеканала Freedom.

По его словам, мир понял, что традиционные войны возможны и в будущем, поэтому к ним надо быть готовыми и инвестировать в модернизацию существующих и производство современных видов оружия.

"Для чего это делается. Весь цивилизованный мир понял, что такая традиционная варварская война в XXI веке возможна. И возможна даже в XXII веке, поэтому к ней нужно готовиться уже сейчас. В заводы инвестируется, в технологии будут продолжать инвестировать, вопросы эти пацифистские – "мир во всем мире, против кого воевать, империи зла нету…" Всегда может возникнуть война вот такая варварская. Не такая, как они себе планировали, когда летят беспилотники, тут хакеры работают, попивая виноградный смузи и атакуя через интернет теплоцентрали противника. Вот такая война она возможна реально, и чтобы защитить себя и своих союзников нужно создать огромное количество предприятий, которые будут заниматься производством современных видов вооружений", - рассказал Ступак.

Также он отметил, что новое оружие у США будут покупать как Украина, так и другие страны мира, в том числе те, которые раньше ориентировались на российский военно-промышленный комплекс.

"Украина после войны будет массово покупать у Америки эти снаряды. Другие страны, которые увидят эффективность американского оружия, тоже изъявят желание его покупать. Это касается, например, стран юго-восточной Азии, которые до последнего времени покупали оружие российского производства. Потому что оно было намного дешевле американского, США часто блокировали продажи из-за несоблюдения, например, прав человека. А Россия на эти права закрывала глаза, продавала за кэш, безнал, бартером… Но это оружие российское неэффективно. Один "Джавелин" намного эффективнее, чем самый современный российский танк. "Хаймарсы" вообще сделали себе рекламу, компании Lockheed Martinв маркетинг можно даже не вкладываться", - говорит Ступак.

Также он отметил, что все эти инвестиции – это в первую очередь инвестиции в свою экономику и производство.

"Деньги вваливаются в американский ВПК, создаются новые рабочие места, привлекаются новые специалисты, со всего мира их сейчас будут перекупать. Создаются все условия, чтобы работал и развивался американский ВПК. В принципе, так же было и после Второй мировой войны", - сказал Ступак.

Ленд-лиз для Украины

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2022 года вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый в США. Первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину в середине октября.

Закон о ленд-лизе расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля. Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

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