Снарядную программу запустили еще в прошлом году.

Украина постоянно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально обеспечить себя собственными боеприпасами. Сейчас работают над производством 155-мм снаряды "натовского" калибра.

"Относительно снарядной программы. Снарядная программа запустилась еще в прошлом году и каждый месяц у нас есть рост по количеству производства и 82-мм мин, и 120-мм мин, и 122-мм снаряда. Работаем над тем, чтобы производить 155-мм снаряд также в Украине. Очень заметен рост месяц к месяцу по производству этих снарядов в Украине", - рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, снаряды производит не только государство, но и частные подрядчики.

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"Это производит не только государство. А и частные подрядчики, которые производят частично какие-то корпуса к минам или еще что-то другое. Но мы задействуем максимально все ресурсы для того, чтобы увеличить эту снарядную программу", – добавил депутат.

Кроме того, украинские снаряды втрое дешевле зарубежных. Несмотря на такую разницу в ценах сейчас Украина вынуждена покупать иностранные боеприпасы.

"Снаряд, который производится в Украине, стоит втрое дешевле чем то, что мы закупаем в других странах. Например 122-мм снаряд или 152-мм снаряд. Потому что там есть, скажем так, наценка некоторых продавцов, которые хотят наживаться на войне... Но мы вынуждены и за такие цены покупать. Поэтому мы хотим максимально перекрыть своим производством", - отметил Чернев.

Боеприпасы для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, в НАТО жаловались, что Украина истощает запасы стран-союзников.

В связи с этим, некоторым компаниям пришлось развертывать новое производство. Так, компания Rheinmetall за несколько месяцев установила новую производственную линию на своем заводе, чтобы начать производить для ВСУ 300 тысяч снарядов.

В ЕС пообещали, что поток боеприпасов в Украину должно увеличиться в ближайшее время.

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