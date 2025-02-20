Командир подразделения ударных БПЛА, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко рассказал УНИАН, будет ли Украина иметь возможность продолжать сопротивление России в случае, если США перестанут помогать ВСУ оружием.

Резкий разворот США от лидера демократического мира к другу РФ несет большие риски мировой безопасности в целом, и ситуации с безопасностью в Украине в частности. Попытка посадить жертву за стол переговоров с агрессором и при этом идти агрессору на уступки в одностороннем порядке, попытка заставить Украину платить за виртуальную защиту и несуществующие гарантии безопасности наперед, желание представить Киев должником, не желающим отдавать вымышленные долги... Все это - лишь часть того, что эмоционально обсуждается в информационном пространстве.

В то же время один из болезненных вопросов для Украины в разрезе потенциального ухудшения отношений с США - оружие. Можем ли рассчитывать на то, что Штаты продолжат поддерживать Украину и достаточно ли у Европы средств, чтобы заместить пробелы в американской помощи, УНИАН расспросил военнослужащего ВСУ, командира подразделения ударных БПЛА, соучредителя Центра поддержки аэроразведки Игоря Луценко.

Игорь, в США заговорили о сокращении оборонного бюджета страны. Учитывая политическую турбулентность вокруг помощи Украине, а также нашу зависимость от поддержки партнеров, в частности США, может ли это означать, что мы останемся без американского оружия?

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Я думаю, что это еще не финальная ситуация. То есть, конечно, в каком-то худшем сценарии у нас станет меньше американского оружия. Но что такое американское оружие, кроме ПВО и техники? Если говорить об основе нашей войны - дронах, то мы их, в основном, делаем сами. Да, используя и американские компоненты, но они имеют аналоги. При этом, например, если рассматривать премиум-сегмент разведывательных БПЛА, то европейские производители в поставках доминируют над американскими. И вообще очень гибко приспосабливаются к нынешней войне.

Самое важное, что есть у США для дронов - это "Старлинк". Пока о принудительном отключении украинцам "Старлинка" речь не идет. Однако такую возможность следует учитывать и интенсивно вести работу по поиску альтернатив.

Вам не кажется, что в период, когда в мире обостряются отношения между странами, сокращать оборонные бюджеты как-то нелогично?

История с сокращением расходов на оборону в США - лишь первый ход Дональда Трампа. А каким будет второй - еще посмотрим.

Действительно, сейчас тенденция на обострение отношений в мире, и сам Трамп недавно пропагандировал увеличение расходов на оборону. То есть, выглядело так, что США хотят продавать оборонные решения за деньги, получать максимальную краткосрочную материальную выгоду. Поэтому, когда так резко меняется риторика, надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Во-первых, так быстро, как заявляется, ничего не делается. У такой большой страны, как США, есть инерция. Во-вторых, военно-промышленный комплекс, его представители, а также оппозиция внутри США, еще должны сказать свое слово.

Насколько эта потенциальная проблема для Украины решается с помощью ЕС и Британии?

Теоретически, ЕС может фактически сделать так, что мы и не заметим момент, когда американцы, не дай Бог, прекратят что-то нам давать.

Дело в том, что в вопросах "классического" оружия - бронетехники и ствольной артиллерии, по моему мнению, Европа впереди США. Условно, БМП "Брэдли" - прекрасная машина, но шведская CV-90 - ничем не хуже, а в некоторых аспектах и лучше. Точно так же можно сравнить "Абрамс" и "Леопард". Таких БТР, как есть у европейцев, у США вообще нет. Нет таких самоходных минометных систем с автоматическим наведением. Большинство самоходных пушек натовского калибра 155 мм - тоже не американские...

Кроме того, когда речь идет об уменьшении государственных расходов США на оборону, это не означает, что государственные расходы или частные расходы европейцев на американский ВПК, также должны как-то снизиться. Наоборот, я думаю, что Трамп подталкивает к тому, чтобы они увеличились. И, возможно, Европа просто станет больше заказывать у тех же американских предпринимателей ВПК.

Но здесь есть другая проблема. Что делать, если США не позволят Европе передавать украинской армии оружие, приобретенное в США?

Для нас действительно открытым остается вопрос, сможет ли Украина в дальнейшем получать (за деньги) замечательные ракетные системы Himars, или их аналоги из ЕС. И смогут ли европейцы в дальнейшем передавать нам американское вооружение вроде систем Patriot и тому подобное.

Однако после таких действий - абсолютного отказа от своих предыдущих ценностей - может произойти изменение отношения к США в мире. Ведь это можно будет считать неким скрытым переходом на сторону врага - России. Такая позиция "нейтралитета" - абсолютно на пользу Путину.

Второе - это станет достаточно большим ударом непосредственно по военно-промышленному комплексу самих США. И даже не в контексте того, что они недополучат какую-то прибыль в тот момент, когда Украине можно было бы поставлять вооружение и зарабатывать на этом. А в том контексте, что в будущем любой союзник США, даже имея деньги, не сможет рассчитывать на американское оружие.

Простыми словами, в случае таких запретов, о которых мы говорим, США точно теряют звание мирового гегемона и переходят в ранг обычных стран со всеми вытекающими последствиями - и для экономики, и для ВПК, и для всего-всего. Однако такое развитие событий все равно не стоит игнорировать. Должны понимать, что новая администрация Белого дома способна даже на такое.

В целом Украине будет чем воевать? Что для нас в этом контексте самое проблемное?

В целом - будет. Воевали же раньше как-то, то и дальше будем воевать. А относительно самого проблемного. Как я уже сказал, нам надо готовиться в части "Старлинка". На мой взгляд, для наших БПЛА отключение "Старлинка" - это будет не просто болезненный шаг, а будет очень близок к катастрофе. С другой стороны, россияне как-то воюют и без "Старлинка". И хотя вероятность его отключения - это плохо для нас, мы тоже сможем.

Таня Поляковская