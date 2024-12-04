Проект направлен на создание эффективного оружия для ударов на большом расстоянии.

Армия США работает над новой ракетой для автономных пусковых установок, способной поражать цели на расстоянии более 1000 километров. На недавнем мероприятии Ассоциации армии США военные объявили о разработке пятой версии ракеты Precision Strike Missile (PrSM), пишет Interesting Engineering.

Эта версия предназначена для запуска из автономных систем и призвана обеспечить дальность поражения, которая ранее считалась недостижимой. Генерал-майор Уинстон Брук, руководитель Армейского центра передового огня, представил слайд с деталями проекта. Бригадный генерал Рори Крукс добавил, что пятое поколение PrSM находится на этапе научно-технических исследований, что указывает на начальную стадию разработки ракеты, которая сможет запускаться с автономного транспортного средства.

Ракета с дальностью более 1000 км

Крукс пояснил, что новая ракета будет больше, чем существующие боеприпасы системы M270 (РСЗО), длина которых составляет примерно 4 метра. Благодаря автономному шасси можно создать платформу для большей ракеты, способной преодолеть дальность более 1000 километров.

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Он отметил, что хотя финансирование для исследований уже доступно, пока не установлены сроки начала официальной разработки или запуска конкурсных отборов. Проект направлен на создание эффективного оружия для ударов на большом расстоянии.

Четыре существующие версии PrSM

Пока новая версия только на стадии концепции, армия уже работает над четырьмя другими модификациями ракеты PrSM, которые заменят старые тактические ракеты ATACMS. Эти ракеты могут запускаться с мобильных платформ, таких как HIMARS и модернизированные системы M270A2.

Increment 1, разработанный Lockheed Martin, имеет дальность не менее 500 км.

Increment 2 получит многорежимную головку самонаведения, что сделает ее эффективной против наземных и морских целей.

Increment 3 повысит боевую эффективность за счет усовершенствованной полезной нагрузки.

Increment 4, который разрабатывают Lockheed Martin и Raytheon Technologies-Northrop Grumman, сможет удвоить радиус действия, достигнув более 1000 км.

Интеграция таких инноваций пересмотрит возможности тактического оружия и повлияет на стратегическое планирование боевых действий в будущем. Этот подход подтверждает, что высокоточное оружие и автономные системы станут ключевыми элементами военных операций нового поколения.

Установки HIMARS в Украине

Западные боеприпасы для HIMARS и других гаубиц стали менее эффективными и точными из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Одним из вариантов решения проблемы является уничтожение или длительное выведение из строя систем РЭБ агрессора.

Недавно оборонные компании Lockheed Martin и Rheinmetall разработали и представили новую мобильную артиллерийскую ракетную систему GMARS, которая была создана для значительного усиления огневой мощи НАТО.

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