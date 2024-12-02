В ГУР отмечают, что точность этих ракет невысокая из-за устаревших технологий производства, однако они все равно опасны.

Россия использует предоставленное Северной Кореей вооружение, в частности, ракеты, для атак на Украину. Как рассказал Радио Свобода представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, на сегодня Россия применила против Украины около 60 северокорейских ракет KN-23.

Он отметил, что точность этих ракет невысокая, однако они все равно представляют опасность.

"Те технологии, по которым они изготавливались, они устаревшие. С другой стороны, они все-таки представляют опасность, потому что погибнуть от ракеты производства 24 года или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям, - разницы нет. Эти ракеты, эти поставки представляют тоже очень серьезную опасность для промышленности Украины, для населения Украины, абсолютно для всех", - подчеркнул он.

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Он также отметил, что КНДР поставляет России миллионы артиллерийских боеприпасов.

"Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже содержатся у нее на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины, потому что кроме того, что Россия имеет свой военно-промышленный комплекс, она имеет свои мощности, она еще пользуется теми боеприпасами, которые поступают из Северной Кореи", - отметил он.

Оружие КНДР в Украине

Как писало CNN, основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства. Как рассказали изданию представители украинской разведки, 70% деталей американские, также используются компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии.

Также в Forbes писали, что КНДР передала России 100 артиллерийских систем, среди которых самоходные гаубицы М1989 и ракетные установки М1991. При этом М1991, стреляющие на расстояние 40 километров, превосходят почти все артиллерийские системы, имеющиеся на вооружении Украины. КНДР использует их, чтобы терроризировать Сеул, а в Украине эти установки могут обстреливать Харьков.

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