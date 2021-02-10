Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась сегодня на территории военно-морской базы «Юг» в Практической гавани в Одессе.
Об этом сообщает АрмияInform.
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Как отмечается, в целом украинские военные получили от партнеров 10 скоростных катеров Willard, более 70 надувных лодок Zodiac и другое сопутствующее оборудование.
Сообщается также, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.
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