Предполагается, что истребитель F/A-XX заменит боевые самолеты F/A-18E/F Super Hornet.

На этой неделе ВМС США назовут компанию, которая будет разрабатывать палубный истребитель-невидимку следующего поколения, известный как F/A-XX. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Военно-морские силы США выбирают между компаниями Boeing и Northrop Grumman. Еще одним претендентом считали Lockheed Martin, однако недавно она выбыла из программы разработки истребителя 6-го поколения для флота.

По данным западных СМИ, предложение от оборонного гиганта, который создал F-22 и F-35, "не соответствовало установленным критериям". Ни Пентагон, ни сама Lockheed Martin не прокомментировали тогда ситуацию.

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Как бы там ни было, конкуренция между Boeing и Northrop Grumman очень жесткая. Это неудивительно, ведь потенциальный контракт будет стоить миллиарды долларов в краткосрочной перспективе и десятки или даже сотни миллиардов долларов в течение следующих десятилетий.

Что касается самого F/A-XX, то о нем почти ничего не известно. Ожидается, что самолет будет иметь улучшенную малозаметность, увеличенную дальность полета, а также способность интегрироваться как с беспилотными летательными аппаратами, так и с палубными системами ПВО.

Истребители шестого поколения - что известно

Напомним, недавно Соединенные Штаты официально объявили, что Boeing выиграл конкурс на разработку истребителя шестого поколения для Воздушных сил США. Машина получила название F-47.

По словам Трампа, истребитель будет "самым передовым и самым смертоносным самолетом из когда-либо созданных". Президент добавил, что экспериментальный вариант истребителя тайно совершал полеты почти пять лет.

В будущем самолет от Boeing заменит F-22 и будет выполнять задачи вместе с беспилотными летательными аппаратами.

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