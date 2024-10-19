Отмечается, что на данный момент российский флот до сих не получил свой единственый авианосец.

В составе венно-морского флота Российской Федерации числится единственный авианосец "Адмирал Кузнецов". Корабль известен тем, что "вечно" находится на ремонте.

Эксперты Defence Express отметили, что командование могло отправить на войну против Украины часть экипажа авианосца, которого хватит на нескольких батальонов, но подтверждению этому нет.

Российские пропагандисты неоднократно заявляли о "перспективных" разработках новых авианосцев. Среди проектов корабль за полтриллиона рублей, который мог бы нести самолеты "пятого" поколения Су-57.

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В свою очередь гендиректор "Крыловского государственного научного центра" Олег Савченко заявил о разработке очередного концепт-проекта авианосца для ВМФ РФ. Речь шла о морском авианосном комплексе (МАК).

Вместе с этой новостью в российских пропагандистских СМИ появилось заявление летчика-испытателя Романа Таскаева, который заявил, что самолет пятого поколения должен иметь "достаточную дальность полета" и также "хорошую" радиолокационную станцию.

По его словам, Россия отстает от США в плане палубных истребителей. Таскаев отметил, что у РФ сейчас есть "инженерные и конструкторские возможности", чтобы развивать направление палубных самолетов.

Адмирал Кузнецов - последние новости

22 декабря стало известно, что на российском крейсере "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте в Мурманске, произошел пожар. Минобороны РФ планировало передать корабль в состав ВМФ в 2024 году.

Позже в ГУР Минобороны Украины заявили, что военные и судостроители РФ пытаются переложить друг на друга ответственность за доведение до критического состояния единственного авианосца.

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