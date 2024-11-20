Пентагон расценивает это снабжение одним из самых полезных шагов для замедления захватчиков.

Президент США Джо Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, что должно помочь ВСУ сдерживать наступление оккупационной армии.

Как пишет The Washington Post, это решение является достаточно спорным, поскольку более 160 стран подписали международный договор о запрете их использования, так как эти мины могут нанести долгосрочный вред гражданскому населению.

В то же время украинская сторона давно просила их, чтобы разместить на передовой и сдержать наступления россиян. По словам американских чиновников, Белый дом обеспокоен успехами оккупантов на фронте и видят настоятельную необходимость сдержать их. При этом Пентагон расценивает это снабжение одним из самых полезных шагов для замедления захватчиков.

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Как рассказал один из чиновников, ВСУ получат "непостоянные" противопехотные мины. Этот тип боеприпаса со временем теряет заряд батареи или самоликвидируется, что снижает опасность для мирного населения. Украинские политики взяли на себя обязательства не устанавливать их в густонаселенных районах.

"Россия атакует украинские позиции на востоке волнами войск, не обращая внимания на потери, которые несут. Следовательно, украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне", - сказал чиновник.

По данным издания, Байден не хотел поставлять Украине мины из-за опасений в Белом доме и среди сторонников противоминной политики. Они утверждали, что риск для мирных жителей неприемлемо высок. Однако успехи РФ на фронте в последние месяцы заставили американские власти пересмотреть свою позицию, особенно после победы избранного президента США Дональда Трампа.

Где будут применять мины

По словам чиновника, использование мин будет ограничено территорией Украины. Вероятно, ими воспользуются на востоке страны, ведь оккупанты достигли значительных успехов именно в Донецкой области, продемонстрировав быстрые темпы захвата территории. ВСУ было трудно выстраивать прочные оборонительные линии на фоне вылетов беспилотников и небольших штурмовых групп россиян.

Стоит добавить, что Россия и США не входят в число 164 участников Оттавской конвенции, также известной как Договор о запрещении мин.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Forbes, РФ теряет много техники в Курской области из-за украинских мин. Во время одного из неудачных наступлений 810-й бригады морской пехоты РФ в Курской области россияне потеряли 17 военных транспортных средств.

Институт изучения войны считает, что удары ВСУ вглубь России, которые разрешил на днях Байден, имеют решающее значение для ослабления потенциала оккупационной армии по всему фронту.

"Системы и возможности, которые получает Украина, необходимы для проведения успешных многопрофильных широкомасштабных боевых операций, и Украина еще не имела возможности продемонстрировать, чего могут достичь украинские войска при условии надлежащего ресурсного обеспечения. Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать выполнять тяжелую работу, необходимую для наращивания украинской динамики", отмечают аналитики.

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