Администрация нынешнего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное для помощи Украине до возвращения в Белый дом Дональда Трампа

США предоставят Украине новый пакет оборонной помощи Украине на сумму не менее 275 миллионов долларов. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на американских чиновников

Как отмечается, администрация нынешнего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное для помощи Украине до возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

"Последний транш оружия поступает на фоне роста беспокойства относительно эскалации конфликта, когда обе стороны пытаются получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого прекращения войны - как он обещал сделать", - объясняет АР.

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По словам чиновников, пакет помощи включает средства ПВО, HIMARS, Javelin, а также 155-мм, 105-мм артиллерийские снаряды и другое оборудование с запасными частями.

Как указывается, оружие предоставят в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), что позволяет Пентагону быстро изымать со своих складов запасы, чтобы ускорить их доставку. Белому дому придется срочно выделить 7,1 миллиарда долларов на вооружение со складов Минобороны, чтобы успеть передать помощь до присяги Трампа.

В Госдепе добавили, что санкционировали продажу Украине неназванного оборонного оборудования и услуг на сумму 100 миллионов долларов. туда входит ремонт транспортных средств, техническая помощь, обучение и "другие связанные с этим элементы логистики и программной поддержки". В отличие от пакетов помощи, за это Украине придется заплатить за свой счет.

По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, Белый дом планирует распределить свою часть кредита в размере 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов до того, как Байден уйдет с должности. Они добавили, что обсуждение условий кредита уже на "продвинутой стадии". Киев и Вашингтон стремятся поскорее завершить процесс выделения 20-миллиардной части займа.

Война в Украине - помощь США

Bloomberg писал, что Байден использует последние недели правления для закрепления помощи Украине. На днях он разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России.

Кроме того, Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, что должно помочь ВСУ сдерживать наступление оккупационной армии.

Президент Владимир Зеленский признал, что если Соединенные Штаты решат сократить поддержку, Украина проиграет.

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