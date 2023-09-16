Американское оружие перестает принадлежать Соединенным Штатам после того, как прибыло в Украину, подчеркнул Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина имеет право самостоятельно решить, как ей лучше использовать дальнобойные ракеты ATACMS.

Американский чиновник на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок подчеркнул, что Украина без ограничений может применять оружие, которое предоставляет ей Пентагон.

"Они должны иметь возможность поддерживать американскую технику, а это не происходит автоматически. А потом они должны вписаться в последовательную военную программу, которая поможет Украине достичь ее целей", - сказал госсекретарь.

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Он добавил, что американское оружие перестает принадлежать Соединенным Штатам после того, как прибыло в Украину.

"Когда речь заходит о том, как украинцы используют эти системы, решения по нацеливанию остаются за ними. Они не наши. И они должны сделать выводы о том, что может быть наиболее эффективным в работе, чтобы восстановить свой полный суверенитет, свою территориальную целостность", - отметил Блинкен.

Ракеты ATACMS для Украины

Накануне The Wall Street Journal сообщили, что США близки к принятию исторического решения о предоставлении Украине ракет ATACMS. В издании отметили, что Белый дом получил обещание от украинских властей не запускать ракеты ATACMS по территории России. Уже этой осенью Украина может получить ATACMS от США, добавили в прессе.

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