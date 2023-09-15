Вопрос находится на рассмотрении на самом высоком уровне.

США близки к тому, чтобы одобрить передачу ракетных систем большой дальности ATACMS Украине. Эти ракеты могут переломить ход контрнаступления ВСУ.

Как пишет The Wall Street Journal, президент США Джо Байден готов подписать указ о предоставлении Киеву ракет ATACMS. В издании уточнили, что сначала это будет небольшая партия ракет по количеству. Это связано с тем, что Пентагон не может ослабить свои внутренние резервы.

Отмечают, что в администрации Байдена заинтересованы ускорить украинское контрнаступление, чтобы "выбить" россиян с юга Украины. В то же время в Белом доме рассчитывают на обещания украинских властей не использовать ATACMS для ударов по территории России.

Видео дня

Передать ATACMS Украине американцы могут уже этой осенью.

Напомним, что СМИ писали о визит Владимира Зеленского в США на встречу с Джо Байденом. Ожидается, что лидеры государств на следующей неделе проведут рабочую встречу.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус испогнозировал, когда будет принято решение о передаче Украине крылатых ракет Taurus. Он отметил, что Берлин объявит вердикт в течение одной-двух недель.

Ракеты ATACMS для Украины - детали

Главный республиканец в Комитете по международным отношениям США сенатор Джеймс Э. Риш, ранее уже отметившийся блокированием продажи Венгрии систем HIMARS из-за ее коварных шагов в отношении Швеции и НАТО, назвал "достаточно высокой" возможность передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS к уже имеющимся РСЗО HIMARS.

Все это время в администрации Байдена отказывали, беспокоясь по поводу якобы угрозы эскалации конфликта, в то время как американские военные отмечают, что именно ATACMS сыграют ключевую роль в деоккупации Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: