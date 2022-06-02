M142 HIMARS сможет решать задачи на расстоянии около 70 км.

Ракетная система M142 HIMARS будет передана Украине, о чем официально объявил президент США Джозеф Байден. А на брифинге заместитель руководителя Пентагона США Колин Каль уточнил, что речь идет о том, что система будет оснащена ракетами GMLRS, а не баллистическими ATACMS.

В то же время это не делает HIMARS беспомощным на поле боя, потому что кроме нанесения ударов на фактически оперативную глубину противника, его основным боеприпасом являются высокоточные ракеты типа GMLRS, имеющие дальность полета до 70 км и точность в несколько метров.

Ракеты GMLRS

Создание высокоточной ракеты, запускаемой из реактивной системы залпового огня, американская компания Lockheed Martin начала еще в 1994 году. Она заключалась в создании высокоточной версии реактивного снаряда M26 с кассетной боевой частью.

Для этого в снаряд добавили спутниковую и инерциальную систему навигации, а управление реализовали благодаря дополнительным рулевым поверхностям в носовой части. Также для увеличения дальности была уменьшена боевая часть: управляемая версия вмещает 404 суббоерипаса вместо 518 в М26А2, бьющая на расстояние 45 км. Первый полностью управляемый запуск M30 прошел в 1998 году.

В начале 2000-х годов армия США заказала разработку высокоточного снаряда с 90-кг фугасной боевой частью, который должен был взять на себя большинство задач и получил индекс M31.

Эта ракета имеет исключительно совершенный взрыватель, который можно установить на отложенный, контактный и воздушный взрыв. Это очень важная особенность, потому что позволяет приспособить эту ракету под разные задачи.

К примеру, для уничтожения фортификаций необходимо, чтобы боевая часть сдетонировала уже внутри укрепления, т.е. необходим отложенный подрыв. Обратная ситуация, когда цель – скопление пехоты или легкой техники на открытой местности, тогда для увеличения разлета осколков лучше совершить подрыв на небольшой высоте над поверхностью.

Особенности GMLRS

В первую очередь речь идет об исключительной точности системы и надежности, которая доказана во время боевых действий. Точность системы доказана на уровне 3-метрового отклонения, при этом по техническому заданию военных устраивало 15 метров.

О доверии к этой системе самих военных крайне показательно говорит реальное боевое применение GMLRS, которое было снято в Афганистане. В этом эпизоде бойцы вызвали огневую поддержку, находясь в непосредственной близости от цели и даже не укрывались от возможного промаха.

Также стоит отметить, что даже эта система постоянно модернизировалась. В частности, в новой версии ракеты M30A1 с 90-кг фугасной боевой частью количество обломков составляет 160 000 уже сформированных вольфрамовых элементов. Учитывая воздушный подрыв, поражающая возможность 227-мм ракеты M30A1, судя по всему, превышает любые другие аналогичные системы.

Кроме того, Lockheed Martin продолжает совершенствовать GMLRS, в частности, известно о разработке ER GMLRS с дальностью полета до 150 км и лучшей маневренностью благодаря переносу рулей в хвостовую часть. В марте 2021 года компания сообщила о первых успешных испытаниях.

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