США хотят найти замену беспилотникам MQ-9 Reaper

В условиях соперничества с Китаем и Россией возможностей «Жнеца» уже недостаточно.

Военно-воздушные силы США приступили к поиску нового БПЛА, который должен прийти на смену активно применяемому сегодня дрону MQ-9 Reaper компании General Atomics Aeronautical Systems.

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Как сообщает FlightGlobal, ВВС хотят получить новые беспилотники к 2030 году. Сейчас чиновники занимаются изучением рынка для поиска средневысотного БПЛА, который будет пригоден как для разведки и наблюдения, так и для нанесения воздушных ударов.

MQ-9 начал эксплуатироваться войсками в 2007 году, и активно использовался в операциях на Ближнем Востоке. Аппарат способен проводить в воздухе до 27 часов, что сделало его подходящим средством для нанесения воздушных ударов по комбатантам, предпочитающим смешиваться с населением. Дрон может «дождаться» удачного момента для нанесения удара, избегая жертв среди гражданского населения.

Тем не менее, БПЛА уязвим для ракетных зенитных комплексов. По мере того, как США переходит к соперничеству с более развитыми в техническом плане противниками (Китай и Россия), возможностей MQ-9 становится недостаточно.

В ВВС ожидают, что дрон нового поколения будет основан на продвинутых технологиях (ИИ, машинное обучение и пр.), а также обладать высокой автономностью.

Ранее Военно-воздушные силы США объявили тендер в рамках программы Skyborg, направленный на разработку искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов.

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