ВВС США объявили конкурс по созданию искусственного интеллекта для беспилотников

Заявки для участия в конкурсе будут принимать до 15 июня.

Военно-воздушные силы США объявили тендер в рамках программы Skyborg, направленный на разработку искусственного интеллекта для беспилотных летательных аппаратов.

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Об этом сообщает flightglobal.com.

Участники программы должны будут создать прототипы программного обеспечения, которое позволило бы дронам эффективно действовать в связке с самолетами-истребителями.

Системы должны выполнить, используя модульный принцип: функциональные возможности для БПЛА можно будет добавить путем загрузки новых модулей, без полного обновления «прошивки».

Заявки для участия в конкурсе будут принимать до 15 июня.

Как сообщал УНИАН, компания Boeing представила первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом для ВВС Австралии.