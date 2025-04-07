РФ уже исчерпала запасы чипов для баллистических ракет, а новые купить не может из-за санкций.

Россия уже исчерпала запасы дорогостоящих западных компонентов для баллистических ракет, а новые компоненты купить не может из-за санкций. Поэтому наращивать производство таких ракет как Х101, Кинжал, Калибр, Искандер-М, Искандер-К россияне пока не могут. Такое мнение авиационный эксперт Константин Криволап высказал в эфире Киев24.

Он отметил, что есть разные оценки относительно производственных возможностей РФ. В частности, по оценке украинской разведки, Россия увеличивает производство ракет. Об этом также говорил генерал армии США Кристофер Каволи. Но с другой стороны есть информация о реальном состоянии экономики РФ, в частности, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявляет, что денег на войну нет. Есть также сообщения, что России грозит кризис на топливном рынке после украинских ударов по НПЗ, о проблемах с производством самолетов гражданской авиации и при этом российские бомбардировщики выходят из строя - это и Ту-22М3, который упал, и Ту-160, и Ту-95.

"Не может так быть, что куда ни глянь, там все плохо, а ракет производят в 2 раза больше. А если посмотреть на баланс ударов ракет по Украине и какими ракетами бьют, то я не вижу даже не то что увеличения, я не вижу поддержания того уровня, который был. Если раньше, прошлый, позапрошлый год россияне производили 35-40 ракет Х-101, и это как-то соответствовало балансу (нанесенных ими ударов), то я не вижу, чтобы это количество ракет было россиянами применено сейчас", - отметил Криволап.

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В то же время он предполагает, что россияне для атак по Украине используют не все ракеты, которые изготавливают.

"Если посмотреть на цифры, которые дает ГУР, и которые дает генерал Каволи, то получается что где-то 60% ракет россияне должны ставить на склад. И если это правда, то 60% на складе - это говорит о том, что Россия накапливает ресурсы для дальнейшей войны. Войны с кем? Потому что для Украины, они считают, что хватает 40%. А 60% на Европу? Тогда Европе пора просыпаться", - прокомментировал Криволап.

Темпы производства баллистики в России

Авиаэксперт все же склоняется к мнению, что сейчас страна-агрессор может производить в среднем 8 баллистических ракет в месяц.

"Имею в виду Искандеры. Такая же самая цифра по Кинжалам. Но у них либо Кинжалы, либо Искандеры (есть возможность выпускать)... Дело в том, что Х-101, Кинжал, Калибр, Искандер-М, Искандер-К - это достаточно современные ракеты, и чтобы они работали более-менее надежно и точно, им надо большие вычислительные возможности на борту. А это чипы, которые китайцы не могут производить", - подчеркнул авиаэксперт.

По его словам, компаний, которые занимаются подобными чипами, в мире не более 20.

"Мне кажется, что у россиян очень серьезные проблемы именно с этими вычислительными возможностями. Другие запчасти они еще могут производить, а вот именно обеспечить тактико-технические характеристики этих ракет проблема. Дорогостоящих чипов с большим быстродействием у них уже нет запасов, а новых, я думаю, не могут сделать, потому что санкции все же действуют. Потому что проконтролировать такие поставки возможно. США имеют мощные разведывательные возможности", - сказал Криволап.

Российские ракеты - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Россия, несмотря на договоренности о временном прекращении огня, осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с использованием баллистических ракет.

По данным Воздушных сил, в целом враг запустил по Украине 23 ракеты различных типов, включая 6 баллистических, а также 109 дронов-камикадзе Shahed и их имитаций. Подтверждено сбитие 13 ракет и 40 БПЛА. В частности, сбит один "Искандер-М".

В марте начальник ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что на сегодня Россия поддерживает высокий уровень производства ракет, в частности Х-101, "Калибров" и "Искандеров". Хотя конкретных цифр не назвал.

Скибицкий добавил, что в приоритете производство и гиперзвуковых - "Кинжал", "Циркон".

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