Глава МИД Украины Сибига уверил, что формат "Рамштайна" будет продолать работать.

Следующая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" пройдет под председательством Великобритании и Германии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает "Укринформ". "Следующий "Рамштайн" состоится под председательством Великобритании и Германии, при активной роли Германии. Поэтому этот формат будет продолжать существовать и работать на усиление и укрепление как общей безопасности, так и безопасности Украины", - заявил Сибига.

Напомним, следующий "Рамштайн" состоится 11 апреля.

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Неучастие США в "Рамштайне"

О том, что представителей США не будет на ближайшем "Рамштайне" стало известно 3 апреля. В частности, издание Defense News сообщило, что глава ПентагонаПит Хегсет впервые проигнорирует "Рамштайн". По словам собеседников издания, он не намерен ехать на встречу ни лично, ни подключаться онлайн. В феврале Хегсет присутствовал на "Рамштайне", но не возглавил его впервые за 26 заседаний.

Таким образом следующее заседание контактной группы станет первым без участия США, которые и создали этот формат вскоре после российского вторжения в Украину 2022 году.

Для Европы отсутствие министра обороны США является серьезным признаком, говорящим о том, что администрации Трампа вопрос завершения войны в Украине является второстепенным.

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