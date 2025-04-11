Основная часть суммы для нового пакета помощи будет внесена Великобританией. Планируется, что деньги пойдут на выпуск большого количества дронов.

Великобритания совместном с Норвегией объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 450 млн фунтов (около $585 млн).

Как говорится в сообщении Минобороны Великобритании, 350 млн фунтов дает Британия, а 100 млн - Норвегия, через "Фонд для Украины", которым управляет британская сторона.

Эти деньги, как сообщило Минобороны, пойдут на выпуск сотен тысяч дронов, противотанковых мин и радиолокационных систем, а 160 млн будут выделены на ремонт и содержание техники, которую Британия ранее поставила Украине.

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Напомним, вчера в Брюсселе прошла встреча "коалиции желающих", на котором было ршено, что Великобритания и Франция ускорят военное планирование "коалиции желающих". В частности, разные страны уже начинают определять, что именно могут сделать для поддержки Украины.

"Рамштайн" без США

Сегодня в Брюсселе пройдет еще одна важная для Украины встреча -"Рамштайн" с участием 50 стран.

Председательствовать на встрече после выхода из этого формата США, будут министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

4 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что даже после выхода США, этот формат будет продолжать существовать и работать на усиление и укрепление как общей безопасности, так и безопасности Украины.

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