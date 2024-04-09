В Берлине говорят, что надо поискать системы ПВО для Украины в других местах.

Германия "почти исчерпала" запасы своих систем Patriot и поэтому не может предоставить их Украине. Сейчас страны-партнеры выясняют, где еще можно взять системы ПВО для Украины, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

По ее словам Россия хочет "разбомбить" Харьков, поэтому партнеры должны сделать больше для поддержки Украины. Чтобы увидеть, откуда можно быстро доставить в Украину системы ПВО, нужен обзор всех систем Patriot в Европе и мире, говорит Бербок.

"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны. Я надеюсь, что мы сможем обнародовать дополнительную информацию на встрече министров иностранных дел G7", - приводит слова Бербок немецкое издание N-TV.

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Отметим, что ближайший такой саммит состоится 17-19 апреля в Италии.

Российские удары по Харькову

Как писал УНИАН, Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, по сравнению с зимним периодом 2022-2023 годов. Теперь российские оккупанты используют высокоточные ракеты для уничтожения электростанций в регионах, менее защищенных, чем Киев, который имеет одну из лучших систем противовоздушной обороны в стране.

Одной из основных целей агрессора стал Харьков, который находится в зоне досягаемости баллистических ракет - их могут сбивать лишь некоторые системы ПВО, в частности Patriot. Также россияне хаотично забрасывают город авиабомбами. Вероятно, россияне хотят сделать второй крупнейший город Украины просто непригодным для жизни.

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