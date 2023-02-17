Глава государства подчеркнул, что альтернативы освобождению нашей страны от российских захватчиков и членству в ЕС и НАТО нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности заверил, что членству Украины в Европейском союзе и НАТО альтернативы нет.

Об этом сообщает "Европейская правда". Глава государства отметил, что Украина уже готовится начать переговоры о членстве в ЕС.

"Сейчас ли время для Украины стать полноправной частью Европейского Союза? Для большинства европейцев это уже не вопрос. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина уже соединена с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Зеленский подчеркнул, что альтернативы освобождению нашей страны от российских захватчиков и членству в ЕС и НАТО нет.

"Нет альтернативы украинской победе. Нет альтернативы Украине в ЕС. Нет альтернативы Украине в НАТО. Нет альтернативы нашему единству. Поэтому нет и не будет альтернативы тому, чтобы избавиться от российской агрессии окончательно, освободить землю, освободить людей", - сказал Зеленский.

Он добавил, что "мы должны освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Мы должны освободить от российской агрессии каждую европейскую институцию и каждую сферу мировой экономики, потому что только тогда будет шанс на свободу", - заявил президент.

Мюнхенская конференция по безопасности 2023

Как сообщал УНИАН, 17-19 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности. Ожидается, что конференцию посетят более 100 мировых лидеров и дипломатов.

Обычно на нее приглашали также высокопоставленных руководителей из государств, которые враждебно или неоднозначно относятся к Западу, но в этом году было принято необычное решение исключить любых представителей из Ирана или России.

Открыл эту Мюнхенскую конференцию президент Украины Владимир Зеленский, выступив по видеосвязи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед открытием МКБ отметил, что президент Украины своим выступлением задаст тон дискуссий. Кулеба подчеркнул, что впервые за много лет на Мюнхенской конференции не будет России, что является "красноречивым итогом года" и "политической гигиеной".

Кулеба рассказал, что помимо участия в мероприятиях Мюнхенской конференции, у него запланированы более 10 переговоров, в том числе с генеральным секретарь НАТО Йенсом Столтенбергом, госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой МИД Бразилии, руководителем офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И.

"Приоритетами будут ускорения поставок уже обещанных Украине оружия и снарядов, а также принятие в перспективе политических решений о предоставлении боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО, реализация формулы мира Зеленского и будущее России. Точнее, будущее Европы и мира без агрессивной России",- подчеркнул Кулеба.

Посол Польши в Германии заявил ранее во время интервью, что западные лидеры должны принять решение о поставке боевых самолетов Украине. В США и Франции допускают такое решение, в то же время в Германии и Великобритании отвергают такие идеи. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что этот вопрос не стоит на повестке дня, однако это не исключено в будущем.

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