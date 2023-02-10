Западные партнеры сделали много противоречивых заявлений о поставке танков. Порядок в цифрах навел представитель президента.

В ближайшие два-три месяца Украина должна получить от стран-партнеров порядка 150-300 танков. Важная ориентировочная дата – 1 апреля. Об этом заявил представитель Президента в Верховной Раде, член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью РБК-Украина.

"Есть разные подсчеты. Но если говорить ориентировочно, то в ближайшее время нам могут передать 150-300 танков – это в течение 2-3 месяцев", – заявил он.

По словам Вениславского, на последнем "Рамштайне" было общее понимание, что Украине танки нужны к 1 апреля, что связано с активизацией российских войск.

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Также нардеп отметил, что первые 150-300 танков – это лишь начало, поскольку Украине нужно гораздо больше бронетехники для освобождения всех своих территорий.

"Если у нас в общей сложности будет 10 танковых бригад – 1000 танков – это будет очень эффективный инструмент для деоккупации наших территорий. Но, думаю, если их (бригад – ред.) будет 5-7 - это также будет достаточно, чтобы эффективно освободить нашу территорию", – заверил Вениславский.

Поставки западных танков в Украину

25 января правительство Германии официально одобрило передачу Украине 14 танков Leopard 2 и дало зеленый свет другим странам на реэкспорт таких танков в Украину.

После этого целый ряд европейских стран заявили о планах передать Украине некоторое количество имеющихся у них "Леопардов".

7 февраля Германия одобрила передачу Украине дополнительно еще около 180 старых танков "Леопард 1".

Кроме того, 14 танков Challenger 2 Украине передаст Великобритания.

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