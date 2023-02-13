Ориентировочно занятия продлятся шесть недель.

Бундесвер начал обучение украинских военных на танках Leopard-2. Об этом заявила спикер министерства обороны в столице Германии, передает Тagesschau.

Завершить курс подготовки пользования танками украинские солдаты должны до конца марта. Бундесвер хочет синхронизировать финиш этого процесса с передачей Leopard-2 для ВСУ.

Учения будут проходить на военной базе недалеко от города Мюнстер, что в Нижней Саксонии. О количестве военных, которые будут привлечены, пресс-секретарь не сообщила.

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Напомним, что Берлин пообещал передать Киеву 14 танков Leopard-2 A6. Кроме этого Германия проводит подготовку украинских военных на боевых машинах пехоты Marder.

Западные танки для Украины: что известно

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что надеется на поставку Западом Украине 80-ти танков Leopard-2.

Португалия планирует передать танки Leopard-2 в марте.

Зато, по сообщениям СМИ, Финляндия не хочет поставлять танки Украине до вступления в НАТО.

В целом количество полученных Украиной танков разных видов в ближайшей волне может достичь трех сотен.

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