Берлин в этом случае действует четко по схеме, которую сам и создал.

Германия подтвердила, что поставки Украине танков Leopard-2 Берлином состоятся согласно плану. Как заявил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в своем Twitter, Германия хочет не просто предоставить оружие, а в хорошем состоянии и комплектации.

"Я предполагаю, что наши танки Leopard и БМП Marder будут использовать в Украине в марте. Когда мы решаем поставлять систему оружия, мы также делаем ее устойчивой. Иными словами: с соответствующими комплектами запчастей и соответствующими боеприпасами", - заявил Цорн.

Отметим, что в понедельник 13 февраля украинские военные приступили к учениям на танках Leopard-2 в Германии. Эти учения должны завершиться к концу первого квартала 2023-го года. Такая спешка вызвана желанием Берлина синхронизировать поставки танков с наличием уже подготовленных специалистов для их использования.

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Напомним, что в обещаниях Германии было 14 танков Leopard-2. Также, как и было выше указано со слов Эберхарда Цорна, Берлин готовил украинских военных для занятий на боевых машинах пехоты Marder.

Западные танки Leopard - 2 для Украины: что известно

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