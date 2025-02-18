Эвакуированы жители из 38 квартир, есть пострадавшие.

В ночь на вторник, 18 февраля, Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами-камикадзе типа Shahed. В Кировоградской области дрон врезался в жилую многоэтажку.

Как сообщает глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, вражеский беспилотник попал в многоэтажку в Долинской.

"Трое пострадавших - мама и двое детей. Им сразу оказали медицинскую помощь. Старшая девочка в госпитализации не нуждалась. Эвакуированы жители из 38 квартир", - отметил он.

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По словам Райковича, на месте происшествия работают все соответствующие службы. Также вражеские беспилотники атаковали и Кропивницкий район. Пострадавших, к счастью, нет.

Атаки дронов на Украину

Как известно, Российская Федерация активно использует дроны типа "шахед" для атак на важные объекты Украины, в частности - на энергетическую инфраструктуру. Оккупанты пытаются уничтожать энергосистему Украины, особенно в зимний период.

Напомним, в ночь на 16 февраля армия РФ атаковала Николаевскую теплоэлектроцентраль, разрушив электрогенерацию предприятия и оставив без тепла около 46 тысяч абонентов.

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