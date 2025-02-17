По информации главы Николаевской ОВА, враг начал использовать дроны с большим количеством канальных антенн.

Во время атаки 16 февраля на Николаев, в результате которой была повреждена тепловая электростанция, россияне применили дроны типа Shahed с 12-канальными антеннами. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, такие дроны армия РФ начала использовать в 2025 году. Чиновник уточнил, что повреждение коммуникаций, важного оборудования гражданской инфраструктуры произошло не из-за падения обломков, а именно из-за попадания.

"Это были поражения... Мы видим, что Николаев впервые атакован "Шахедами" с 12-канальными антеннами. Максимум, было восемь... То есть у РФ они (новые дроны - УНИАН) появились с 2025 года и, по моему мнению, россияне сами могут их производить", - сказал Ким.

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Он добавил, что сейчас военные и другие соответствующие специалисты анализируют имеющуюся информацию и думают, как противостоять угрозе.

Также глава ОВА рассказал, что, несмотря на коварную атаку врага, теплоснабжение в городе восстанавливается, однако пока температура воды в батареях не соответствует нормам, она постепенно повышается.

"Что касается отопления, без которого осталось 100 тысяч человек... По состоянию на 8 утра, мы восстановили теплоснабжение. Сейчас температура повышается до рабочей. Пока она низкая, ее повышают медленно, чтобы избежать аварий. Благодаря энергетикам, ситуация исправлена", - подчеркнул Ким.

Атака на Николаев 16 февраля - что известно

Ночью 16 февраля российские оккупанты прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева, БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Без теплоснабжения остались десятки тысяч людей. В городе было развернуто 67 пунктов несокрушимости, осуществлено подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Городской голова Александр Сенкевич заявил, что в результате атаки полностью разрушена "генерация электроэнергии", которая не подлежит восстановлению в ближайшее время. Речь шла о том, что ближайшие два дня будут проблемы с отоплением в домах, которые обслуживает Николаевская ТЭЦ.

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