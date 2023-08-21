Самолет - это лишь один из элементов большой системы, которой является боевой истребитель.

Процесс поставки Украине западной авиации уже стал необратимым, но передача самих самолетов – это только половина дела. Предстоит решить еще ряд не менее сложных вопросов, заявил советник министра обороны Украины Алексей Копытько в своем Фейсбуке.

"Обучение [пилотов и техперсонала] началось. Первая конкретика по Ф-16 (42 + 19 штук) озвучена. Есть чёткие договоренности по обучению пилотов и наземного персонала. Под это "авиационная коалиция" из 11 стран подписала меморандум в Вильнюсе", – заявил он.

Копытько подчеркнул, что вопрос обучения летчиков и техников решен – их обучат столько, сколько договорились. Теперь же консультации идут о том, что будет поставлено помимо самолетов.

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"Ибо самолёты – это полдела. Наземная инфраструктура (а там есть специальная техника). Боеприпасы (ракеты, бомбы, снаряды – дорогое удовольствие + мы не производим, надо от кого-то получать или покупать). Обслуживание и ремонт (запчасти – получать, покупать, производить по лицензии и т.д.). Всю эту красоту надо забюджетировать", – пояснил советник министра.

Поставки самолетов Украине – последние новости

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, первая группа истребителей F-16 отправится в Украину ближе к Новому году. Пока речь идет о шести самолетах. Остальные поставят позже. Всего Дания готова передать 19 истребителей. Сейчас в страну прибыло более 70 украинцев, которые тренируются и готовятся к обучению.

Также некоторое количество истребителей передадут Нидерланды. Как заявил премьер-министр страны Марк Рютте, сейчас у голландской армии есть 42 истребителя F-16, но вряд ли все они будут отданы Украине, поскольку часть самолетов нужны и самим Нидерландам.

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