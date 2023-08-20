Это должно произойти, в частности после обучения украинских пилотов.

Премьер-министр Нидерланов Марк Рютте надеется, что самолеты F-16 смогут быть переданы Украине как можно скорее.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нидерландах. Рютте напомнил, что в мае Нидерланды объявили, что будут обучать украинских военных на F-16. "Но все понимают, что невозможно проводить учения, если нет самолетов", - сказал он.

Другими словами, добавил Рютте, "для обучения на самолетах требуется доставка самолетов". "И сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и украинским воздушным силам. Тогда, когда будут выполнены условия для такой передачи", - заявил премьер.

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Он добавил, что это следующий шаг в поддержке Нидерландами Украины, и это "долгосрочный шаг".

Кроме того, Рютте сообщил, что сегодня также начались переговоры по двустороннему меморандуму относительно "долгосрочного вклада Нидерландов в контексте декларации безопасности Большой семерки, которая была принята в Вильнюсе". "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнул чиновник.

В свою очередь Зеленский, говоря о сегодняшних переговорах и расширении оборонного сотрудничества стран, заявил: "Третий пункт... это еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. Это F-16 - самолеты, которые мы будем использовать, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов".

"Мы с Марком договорились о количестве F-16 и мы можем об этом говорить. Они будут предоставлены Украине после тренировки пилотов и инженеров", - сказал Зеленский.

На вопрос, сколько Украине будет предоставлено самолетов и какой срок обучения пилотов, Рютте уточнил: "На сегодня Нидерланды имеют 42 самолета F-16. Из этих 42 нам нужны самолеты для тренировки в Дании и позже – в Румынии. И мы собираемся предоставить окончательно другие самолеты. То есть я не могу сказать точно. Но мы работаем от того, что у нас есть 42 здесь, в нашей стране. Но на том фоне, о котором я рассказал".

Что касается сроков обучения, то он отметил, что сейчас происходит языковое обучение, и "в будущем, как можно скорее, начнется военное обучение, а затем оно перейдет в Румынию". "То есть это будет делаться очень быстро, как можно скорее, для того, чтобы передать самолеты в Украину", - сказал Рютте и добавил, что должны быть выполнены также инфраструктурные условия.

Он отметил, что F-16 "не смогут помочь военным усилиям немедленно, но вообще это будет частью оборонной системы Украины".

"Мы хотим, чтобы они пошли в эксплуатацию как можно скорее. То есть военное обучение, мы надеемся, начнется в скором времени, как можно скорее, в недалеком будущем. И эти самолеты смогут эксплуатироваться уже впоследствии. Мы надеемся, как можно скорее. То есть не в следующем месяце - это невозможно, - но вскоре, мы надеемся, после этого", - сказал Рютте.

Также на вопрос о том, сколько украинских пилотов будет учиться на F-16, Зеленский отметил, что не будет называть цифры, чтобы это было "сюрпризом" для России.

Предоставление Украине истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. "Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!", - сообщил он.

Президент назвал достигнутые договоренности еще одним шагом по усилению воздушного щита Украины.

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