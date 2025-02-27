Самолеты Gripen могут нести ракеты MICA, AIM-120 и Taurus.

Шведские истребители четвертого поколения Gripen, в случае положительного принятия решений о передаче Украине, качественно усилят Воздушные силы Вооруженных сил Украины, поскольку способны применять дальнобойные ракеты различных типов. Об этом заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский сказал в эфире на Radio NV.

Храпчинский отмечает, что эти шведские истребители с точки зрения тактико-технических характеристик, доступности к ремонтным базам и некоторого вооружения такие самолеты "гораздо легче и проще использовать".

"Но, возвращаясь к вопросу количества, если бы нам согласовали сразу же передачу, мы бы получили 14 самолетов", - сообщил Храпчинский.

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И этот самолет качественно становится в линию самолетов Mirage и F-16. Потому что, например, ракеты "воздух-воздух" MICA могут использоваться на самолетах Gripen. Ракеты AIM-120, которые используются на F-16, могут использоваться на Gripen", - отметил эксперт.

Также он добавил, что у этих самолетов есть большое количество средств поражения наземных целей.

При этом главным ценным признаком самолетов Gripen эксперт считает возможность применения немецкой ракеты Taurus.

"В условиях политической ситуации, которая сейчас происходит в Германии, это нас приближает к получению этих самолетов, потому что, якобы, Германия будет готова передать при изменении определенных политических составляющих Taurus", - считает Храпчинский.

В то же время, по его мнению, основной вопрос - получит ли Украина разрешение на применение дальнобойного оружия для поражения объектов на российской территории.

Gripen в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 19 февраля стало известно, что руководство компании Saab, которая создала Gripen, верит, что самолет окажется на вооружении украинских Воздушных сил.

Сначала украинские специалисты могут пройти обучение в Швеции и осваивать самолеты. Это позволит Украине получить подержанные Gripen в старых модификациях (то есть JAS 39C/D). Партия может состоять из примерно 14 самолетов.

После этого Украина может получить новые, гораздо более мощные версии истребителя, а именно - JAS 39E/F. Последние имеют новые РЛС, новые двигатели, увеличенную дальность полета и существенно больший по сравнению с ранними модификациями максимальный взлетный вес.

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