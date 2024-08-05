Также применение истребителей может способствовать высвобождению определенных наземных ПВО Украины для усиления других локаций.

Авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Богдан Долинце считает, что самолеты F-16 способны отогнать авиацию российских оккупантов, чтобы эффективность запуска российских КАБов стала существенно ниже.

Об этом он рассказал в эфире Еспресо. По его словам, F-16 - многоцелевой самолет, который можно привлекать к ряду задач. Одна из них - усиление ПВО.

"Учитывая то вооружение, которое было анонсировано, и которое мы получим вместе с самолетами, это означает, что F-16 могут выполнять и дополнительные задачи. То есть защита воздушного пространства и уничтожение воздушных целей, что позволяет отогнать российскую авиацию от рубежей использования корректируемого вооружения, в том числе и КАБов", - сказал Долинце.

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По словам специалиста, дальность полета КАБа составляет 50-70 км в зависимости от веса.

"Вместе с F-16 и ракетами AIM-120 AMRAAM с дальностью нанесения ударов до 105 км, а также с бортовым РЛС истребителя, которые могут обнаруживать и уничтожать цели на расстоянии до 160 км и более, мы говорим, что эти самолеты способны отогнать вражескую авиацию. Отогнать так, что эффективность запуска российских КАБов будет существенно ниже. Или же противнику придется заходить в зону поражения F-16", - уточнил авиаэксперт.

Долинце добавил, что ранее было объявлено, что F-16 будут работать на расстоянии 50 км и более от линии фронта, чтобы не заходить в зону поражения ПВО врага.

"Исходя из этого, можем говорить о глубине защиты F-16 в 50-60 км за линией фронта или непосредственно вглубь территории РФ, если вместе с самолетами нам будет предоставлено разрешение уничтожать вражеские воздушные цели в российском воздушном пространстве", - сказал он.

В то же время не надо забывать, что для F-16 представляет угрозу вражеская ПВО и авиация, вражеское баллистическое и авиабаллистическое вооружение. В первую очередь речь идет о таких ракетах как "Кинжал", которые способны уничтожать места дислокации самолетов. Поэтому опасностей и вызовов для F-16 достаточно много. В то же время, по его мнению, применение этих самолетов позволит, в том числе на определенных локациях высвободить какие-то ПВО и передислоцировать их в другие места, где они более нужны.

Истребители F-16 в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский 4 августа презентовал западные истребители F-16 в Украине. Как пишет Defense Express, на опубликованном видео самолетов, которые стояли за спиной Зеленского, эксперты заметили интересную деталь. Они отличались от тех двух, которые были вооружены и совершали полеты. В частности, внимание западных специалистов привлекли антенны системы свой-чужой, которые находятся перед кабиной пилота, такая острая форма антенн использовалась в первых F-16A, а наличие поискового прожектора с правой стороны позволяет идентифицировать этот самолет, как F-16A ADF.

В то же время в Институте изучения войны отмечают, что стране требуется значительное количество реактивных F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы достичь успеха в интеграции самолетов с неподвижным крылом в свой более широкий зонтик ПВО.

Также говорилось, что Силы обороны уже чувствуют поддержку F-16 на фронте.

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