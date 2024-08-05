Определенная "засекреченность" важна для того, чтобы россияне не могли понять все возможности истребителя и подготовиться к атаке.

У западных истребителей F-16, которые показывали вчера, было снято определенное оборудование. Это было сделано для того, чтобы россияне только догадывались, на что способен самолет. Об этом заявил эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире КИЕВ24.

"На самом деле у тех самолетов, которые вчера показывали, то там было снято некоторое оборудование, что не позволяет полностью оценить характеристики этого самолета. Дополнительно были поставлены некоторые очень интересные вещи", - сказал он.

Храпчинский отметил, что определенная "засекреченность" важна для того, чтобы россияне не могли понять все возможности истребителя и подготовиться к атаке.

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"Это очень правильно сделано, чтобы наши соседи не понимали до конца, что именно может этот самолет, и не были готовы к определенным возможностям этого самолета", - заявил эксперт.

Истребители F-16 уже в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, 4 августа, в День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Президент Владимир Зеленский не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты. При этом он указал, что партнеры из Коалиции возможностей развития Воздушных сил ВСУ знают, какое количество самолетов нужно Украине.

Аналитики ISW заявили, что по данным The Economist, было получено 10 из 79 обещанных самолетов. Однако ожидается, что до конца года их количество возрастет до 20 единиц. В Институте изучения войны отмечают, что Украине потребуется значительное количество реактивных F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы достичь успеха в интеграции самолетов с неподвижным крылом в свой более широкий зонтик ПВО.

5 августа офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил, что Силы обороны Украины уже чувствуют поддержку западных истребителей F-16 на фронте. "Скажу так, сегодня государство в лице руководства научилось не говорить преждевременно те вещи, которые не нужно знать врагу. И это очень радует. Врага постоянно нужно вводить в заблуждение, перехитрить, не давать ему даже малейших намеков на то, что у нас есть, и что мы будем делать. Пусть ожидает постоянно "подарков". И так скорее мы приблизим нашу победу", - подчеркнул Цехоцкий.

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