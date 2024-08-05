Чтобы их использовать, ВСУ надо будет продолжать усилия по нацеливанию на российские средства противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский 4 августа подтвердил, что Украина получила неустановленное количество F-16 от западных стран. За их получение он поблагодарил Данию, Нидерланды и США.

Как пишет ISW, по данным The Economist, было получено 10 из 79 обещанных самолетов. Однако ожидается, что до конца года их количество возрастет до 20 единиц. В Институте изучения войны отмечают, что Украине потребуется значительное количество реактивных F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы достичь успеха в интеграции самолетов с неподвижным крылом в свой более широкий зонтик ПВО.

"Украине также нужно будет продолжать усилия по нацеливанию на российские средства противовоздушной обороны в российском тылу и в оккупированной Украине с помощью предоставленного Западом оружия дальнего радиуса действия, чтобы иметь возможность использовать истребители F-16", - добавляют эксперты.

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Отмечается, что российские милблогеры пытаются преуменьшить потенциальные последствия использования американских истребителей на фронте. Они активно начали обсуждать, как оккупанты будут уничтожать эти самолеты. Эта позиция противоречит официальным спикерам, которые пытались выставить F-16 как красную линию, переход которой может заставить РФ перейти к эскалации в ответ.

"Однако Россия неоднократно доказывала, что привлечение якобы "красных линий" является рефлекторной техникой контроля, которая имеет целью заставить Запад воздержаться от предоставления Украине дополнительной военной помощи. Политика Запада и Украины неоднократно пересекала "красные линии", определенные Россией, много раз с начала войны, не вызывая существенной реакции России, что, как предполагают комментарии российских милблогеров, проявится в случае с ответом России на F-16", - заключают аналитики.

F-16 уже в Украине

Как писал УНИАН, вчера Зеленский сообщил, что западные истребители F-16 уже выполняют задачи в украинском небе.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Рады по вопросам нацбезопасности обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что необходимого минимума в 128 самолетов достичь не удалось, однако уже ведется работа по привлечению других стран к авиационной коалиции. По его мнению, прибытие первых истребителей может подтолкнуть других союзников.

"Мы ищем различные возможности в разных странах, чтобы увеличить количество пилотов, которые должны пройти обучение. И обучение, все же, это не день-два, а месяцы. И я думаю, что вот здесь есть такое "узкое горлышко" - найти решение для этой проблемы", - пояснил Чернев.

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