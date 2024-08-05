Они отличаются от тех самолетов, которые были вооружены и совершали полеты.

Главными донорами истребителей F-16 для Украины являются Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия. Хотя США дистанцировалось от передачи авиации, но все же приняли в ней участие.

Как пишет Defense Express, на опубликованном видео самолетов, которые стояли за спиной президента Владимира Зеленского, эксперты заметили интересную деталь. Они отличались от тех двух, которые были вооружены и осуществляли полеты.

"В частности внимание западных специалистов привлекли антенны системы свой-чужой, которые находятся перед кабиной пилота. Такая острая форма антенн использовалась в первых F-16A, а наличие поискового прожектора с правой стороны позволяет идентифицировать этот самолет, как F-16A ADF. это специальная модификация истребителя для противовоздушной обороны, которая передавалась в американскую нацгвардию. Второй самолет на "статической экспозиции" также имеет аналогичную форму антенн, но нет поискового прожектора", - отмечают аналитики.

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Кроме того, на истребителях не было автоматических 20-мм пушек, технических надписей и тому подобное. В связи с этим, было сделано предположение, что по меньшей мере эти два F-16 американцы передали в качестве ложных целей.

"При этом именно американская сторона остается фактически единственным кандидатом на роль донора, потому что самолеты в этой версии экспортировались подержанными в Иорданию и Таиланд, а также давались в аренду Италии", - добавили эксперты.

Именно поэтому их демонстрация не несла никаких рисков для той авиации, которая выходит на боевое дежурство. По оценке Defense Express, использование фюзеляжей F-16 в роли ложных целей является максимально эффективным решением, поскольку отличие от настоящих настолько незначительно, что его сложно заметить. Спутник, дрон или даже наблюдатель в бинокль не могу отличить их от настоящих. Вероятно, к ним добавят и современные надувные макеты этих самолетов.

"Стоит понимать, что для врага уничтожение украинских F-16 будет задачей №1, поэтому любые методы и хитрости маскировки истребителей, мест их базирования и соблюдения информационной тишины является залогом их эффективного использования", - подытожили аналитики.

F-16 уже в Украине

Президент Владимир Зеленский 4 августа презентовал западные истребители F-16 в Украине.

В Институте изучения войны отмечают, что Украине потребуется значительное количество реактивных F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы достичь успеха в интеграции самолетов с неподвижным крылом в свой более широкий зонтик ПВО.

Силы обороны Украины уже чувствуют поддержку западных истребителей F-16 на фронте, заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

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