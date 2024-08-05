F-16 уже работают на фронте.

Силы обороны Украины уже чувствуют поддержку западных истребителей F-16 на фронте. Об этом заявил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24.

Так, отвечая на вопрос, почувствовали ли военные на передовой работу этих самолетов, он отметил: "Да, почувствовали, подробностей не рассказываем".

По его словам, F-16 уже работают на фронте.

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"Скажу так, сегодня государство в лице руководства научилось не говорить преждевременно те вещи, которые не нужно знать врагу. И это очень радует. Врага постоянно нужно вводить в заблуждение, перехитрить, не давать ему даже малейших намеков на то, что у нас есть, и что мы будем делать. Пусть ожидает постоянно "подарков". И так скорее мы приблизим нашу победу", - подчеркнул Цехоцкий.

F-16 уже в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 4 августа подтвердил, что Украина получила неустановленное количество F-16 от западных стран. За их получение он поблагодарил Данию, Нидерланды и США.

Аналитики ISW заявили, что по данным The Economist, было получено 10 из 79 обещанных самолетов. Однако ожидается, что до конца года их количество возрастет до 20 единиц. В Институте изучения войны отмечают, что Украине потребуется значительное количество реактивных F-16, чтобы разместить их в масштабах, необходимых для того, чтобы достичь успеха в интеграции самолетов с неподвижным крылом в свой более широкий зонтик ПВО.

В то же время, российские милблогеры пытаются преуменьшить потенциальные последствия использования американских истребителей на фронте. Они активно начали обсуждать, как оккупанты будут уничтожать эти самолеты. Эта позиция противоречит официальным спикерам, которые пытались выставить F-16 как красную линию, переход которой может заставить РФ перейти к эскалации в ответ.

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