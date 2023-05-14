Эти истребители являются многоцелевыми и обеспечат Украине преимущество в небе.

Украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, почему Украина призывает партнеров предоставить именно F-16, а не другие боевые самолеты. По его словам, эти истребители являются многоцелевыми и обеспечат Украине преимущество в небе в случае предоставления достаточного их количества.

"Воздушные силы ВСУ - это достаточно большая структура. И на данный момент нам необходимо именно количество. А самолетов F-16 за все времена было построено почти 4,7 тысячи единиц - это невероятное количество", - рассказал Ворошилов в эфире информационного телемарафона.

По словам пилота, самолетов МиГ-29 было построено 2 тысячи боевых единиц, а современных Eurofighter Typhoon, которые могут быть аналогом F-16, построено менее 600.

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"Поэтому самолет F-16 - это самый оптимальный вариант, который мы сможем относительно быстро овладеть, он массовый, и у нас не будет проблем именно с обеспечением данного типа воздушного судна. Ведь во время большой интенсивности ведения боевых действий - их авиационной компоненты - постоянно необходимо будет ремкомплект к этим самолетам и средства авиационного поражения для них", - сказал он.

Кроме того, Ворошилов добавил, что этот тип истребителей находится на вооружении у большого количества стран, в том числе и партнеров Украины, что упрощает логистику поставки необходимых средств поражения и деталей.

"У нас просто не будет проблем с эксплуатацией данного типа истребителей", - уточнил он.

Летчик также отметил, что сейчас Россия в воздухе превосходит Украину как количественно, так и технически.

"Чтобы компенсировать количественное превосходство врага, нам необходимо преобладать над врагом именно в техническом плане. Самолет F-16 нам дает такую возможность", - сказал Karaya.

По словам Ворошилова, лучшие истребители, имеющиеся в РФ, своей бортовой радиолокационной станцией могут наблюдать воздушные цели на дальность более 200 км и выполнять атаки ракетой типа "воздух-воздух" на дальность 75 км. Из-за этого украинские военные сейчас могут увидеть врага только на дальность 75 км и атаковать на дальность почти вдвое меньшую.

Следовательно, по его словам, когда Украина получит F-16, то сможет осуществлять атаки, не входя в зону действия истребителей и наземных комплексов ПВО врага, ведь сможет захватывать воздушные цели на дальности около 300 км и выполнять атаки на дальность вдвое большую, чем враг.

"Самое главное, что данный тип истребителей многоцелевой... Он имеет 11 точек подвески и может одновременно на них размещать средства авиационного поражения класса "воздух-воздух" по воздушным целям средней дальности, малой дальности. Там одновременно могут находиться средства авиационного поражения "воздух-РЛС", управляемые авиационные бомбы "воздух-земля". То есть данный тип истребителя может реагировать на любые изменения как в воздухе, так и на земле. Именно в этом его многозадачность и это самое главное", - подчеркнул пилот.

Отвечая на вопрос о том, какое количество самолетов позволит обеспечить превосходство над врагом в небе, Karaya отметил, что одна эскадрилья F-16 (12 самолетов) позволит украинским военным коренным образом изменить ситуацию как в воздухе, так и на земле. Однако, он уточнил, что, учитывая, что все предоставленные Украине самолеты не смогут одновременно находиться в боевой готовности, количество переданных истребителей для эффективной работы воздушных сил должно составлять три эскадрильи таких самолетов.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Украина использует все дипломатические возможности для продвижения темы поставок истребителей F-16. Украинские военные неоднократно заявляли, что такие самолеты будут самыми оптимальными для борьбы с врагом.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина работает над создание "коалиции истребителей". По его мнению, этот процесс будет успешным.

Однако, ранее глава государства отмечал, что украинская армия не будет ожидать предоставления F-16 именно для контрнаступления и будет начинать его без этих истребителей.

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