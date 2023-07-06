Лучше всего свои обещания исполняет Восточная Европа, Западная – хуже.

В течение весны и начала лета западные партнеры передали Украине лишь чуть более половины тех вооружений, который успели пообещать за указанный период. Об этом сообщает группа исследователей Института мировой экономики Кильского университета (Германия).

Так, в период с 25 февраля по 31 мая текущего года все страны-партнеры Украины вместе наобещали поставить военного оборудования, вооружений и техники на общую сумму в 13 млрд евро. Как отмечают исследователи, особенно щедрыми на обещания в этот период были США, Германия и Великобритания.

"Несмотря на такую концентрацию на военных обещаниях, фактические поставки оказались значительно ниже обещанного. В целом, было поставлено лишь немногим более половины обещанного тяжёлого вооружения", — отмечают авторы исследования.

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Более ответственными в этом смысле оказались Чехия, Словения, Польша и Словакия. Они предоставили Украине более 80% обещанных тяжёлых вооружений.

Западная помощь Украине – последние новости

По подсчетам мониторингового проекта Oryx, с начала полномасштабной войны Запад передал Украине 771 танк, еще 286 единиц обещают поставить. Благодаря этим поставкам и чрезвычайно высоким потерям с российской стороны Украина смогла немного обойти Россию по количеству имеющихся в строю танков, хотя в начале войны РФ в разы превосходила Украину по этому показателю.

Между тем под вопросом остаются поставки Украине истребителей западного производства. В Германии на этой почве вспыхнул скандал, когда пресса узнала, что Шольц решил продать Саудовской Аравии полсотни истребителей, но при этом категорически отказывается поставлять их Украине.

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