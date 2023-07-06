Сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

С начала полномасштабной войны Запад передал Украине 771 новый танк, еще 286 единиц обещают поставить, даже несмотря на то, что количество таких обещаний замедлилось. По подсчетам OSINT-группы Oryx, танковый парк Украины с начала вторжения вырос, в то время как российский - сократился вдвое, говорится в материале Bloomberg.

Таким образом, Украина догнала Россию по количеству танков. Отмечается, что сократился разрыв и по артиллерии и реактивным системам залпового огня.

Накануне на Западе подтверждали, что за этот период войны РФ потеряла почти половину своей боеспособности. Например, в 2022-м оккупанты выпустили 10 миллионов артснарядов и "угробили" более 2000 танков, хотя мощностей ВПК России хватает на производство 1 миллионов таких снарядов и 200 танков в год.

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В эту статистику не включено количество российской военной техники, которую Россия произвела или изъяла из глубоких складов с начала полномасштабной войны.

Эксперты настаивают, что изменение баланса тяжелых вооружений важно, но далеко не решающе для контрнаступления, так как против хорошо укрепленной обороны РФ нужно "сильное преимущество". Этим, в частности, объясняют огромные потери России в артиллерии и логистике - ВСУ сперва бьют по этим орудиям, прежде чем вводить на поле боя бригады.

Контрнаступление ВСУ и потери армий - последние новости

В июне Украина двинулась в контрнаступление, в первые недели освободив 8 населенных пунктов на стыке Донецкой и Запорожской области.

Однако вскоре, по мнению некоторых западных экспертов, продвижение "застопорилось". ВСУ столкнулись с хорошо подготовленной линией обороны оккупантов, в некоторых случаях - отсутствием паритета в вооружении, эффективной поддержки с воздуха.

Эти помехи стоят защитникам жизни. Например, во время штурмов в 37-й бригаде ВСУ - из почти 50 человек после штурмов остались 20 бойцов (другие либо ранены, либо убиты, либо захвачены в плен). А 47-я бригада во время таких атак у Малой Токмачки потеряла первые Bradley и Leopard. Вместе с тем российская пехота, которой поручено сдерживать первоначальные атаки ВСУ, понесла еще большие потери.

На Западе пока недовольны результатами украинского контрнаступления, откровенно намекая, что в случае отсутствия прогресса войну придется "заморозить". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в свою очередь, справедливо подчеркнул, что для ошеломляющих успехов необходимо много оружия, в том числе современные истребители.

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