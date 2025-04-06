Россияне неоднократно жаловались на украинские дроны типа Vampire или R18.

В Минобороны РФ заявили о формировании в составе российских батальонов БПЛА "отделений аграрных дронов". В ведомстве считают, что это эффективное решение, пишет Defense Express.

Отмечается, что оккупанты копируют опыт Сил обороны Украины по использованию тяжелых ударных мультикоптеров, которые неформально называют "Бабой Ягой". Ранее россияне неоднократно жаловались на украинские дроны типа Vampire или R18.

Россияне говорят о том, что "аграрные дроны" - это условное название, под которым скрываются октокоптеры, которые могут переносить тяжелые и объемные грузы. В издании добавили, что дроны типа "Баба Яга" могут выполнять на поле боя ряд задач, включая удары по технике и работу ретранслятором.

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Журналисты поделились, что в РФ говорят о том, что их "отделения аграрных дронов" прежде всего будут использовать гексакоптеры типа "Буран". Эта техника может нести нагрузку весом до 80 кг.

Также оккупанты могут использовать дроны МиС-35. В издании напомнили, что летом 2024 года в РФ заявили о серийном производстве этого БПЛА.

Российские дроны - другие новости

Ранее украинские бойцы сбили редкий российский дрон, оснащенный нейросетью. К разработке программного обеспечения данного беспилотника причастна российская компания Kaspersky, которая известна разработкой систем защиты от компьютерных вирусов.

Кроме того, россияне увеличили количество антенн на "Шахедах". По словам авиационного эксперта Богдана Долинце, они сделали это для того, чтобы противодействовать украинским средствам радиоэлектронной борьбы.

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