К разработке программного обеспечения данного беспилотника причастна российская компания Kaspersky.

Военные ВСУ поймали редкий российский дрон "Альбатрос М5", который оснащен нейросетью. Об этом сообщили военнослужащие 63 отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Впервые сбиваем редкий российский дрон "Альбатрос М5", - заявили в бригаде.

Военные отметили, что этот разведывательный дрон оборудован нейросетью, которая в реальном времени может определять людей на сканируемой территории.

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Стоит добавить, что команда украинских активистов "КиберСпротивление" совместно с волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm выяснили, к разработке программного обеспечения данного беспилотника причастна российская компания Kaspersky.

Благодаря ее вкладу "Альбатрос М5" был оснащен функционалом "машинного зрения", что позволило автоматизировать процесс поиска, селекции и отслеживания обнаруженных целей.

Война в Украине - применение дронов

Украинские инженеры создали морской беспилотник нового поколения под названием "Катран". Он имеет значительно больше возможностей, чем его предшественники.

По его словам, "Катран" является разработкой украинской компании Military Armored Company HUB. Беспилотник оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием. Дрон "спокойно преодолевает" расстояние в более 1 000 километров, наносит удары и выполняет разведывательные миссии.

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