Капитан рассказал, что среди российских оккупантов это распространенная практика.

Оккупанты устраивают моторали под условным названием Горловка-Торецк. Они садятся на мотоциклы, изо всех сил давят на газ и пытаются доехать до позиций ВСУ.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникации 100 ОМБр, капитан Сергей Хоминский в эфире Украинского Радио. "Но в абсолютном большинстве случаев еще на подъездах это заканчивается полным фиаско. И вместо трофея победителя ралли получают приглашение на концерт Кобзона", - констатировал украинский военный.

Хоминский отметил, что российские солдаты понимают, что их используют, как пушечное мясо, поэтому они принимают единственно правильное и логичное в этой ситуации решение - сдаться в плен, потому что "это шанс на жизнь".

Видео дня

Но, есть случаи, когда оккупанты сами добивают своих по дороге в плен ВСУ. Капитан рассказал, что среди россиян это обычная практика. "Пытаясь сдаться в плен, российский солдат должен просчитать не только логику, как сделать так, чтобы наши военные видели, что он сдается в плен, но и обмануть своих. Если для своих это будет очевидно, они его просто застрелят, просто уничтожат", - детализировал Хоминский.

Плен ВСУ

27 марта военнослужащие 12-й бригады специального назначения "Азов" взяли в украинский плен сразу 20 оккупантов. Это произошло на Торецком направлении фронта. Солдат захватнической армии сняли на видео, они по очереди называли свои имена, звания и города, из которых приехали воевать против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: