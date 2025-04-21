Вероятно, на подводной лодке произошло переоборудование.

На российской подводной лодке увеличилось количество ракет "Калибр", которые она одновременно имеет на борту. Об этом в эфире "Суспільного" сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в снаряжении российских субмарин появились изменения: если раньше они имели на борту 4 "Калибра", то сейчас - шесть.

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что на сегодня в Черном море находится один ракетоноситель - подводная лодка - снаряженная, вероятно, шестью ракетами.

Видео дня

"Это подводная лодка (на дежурстве в море - УНИАН), но можно заметить разницу, что теперь мы считаем, что она может иметь на борту до шести ракет одновременно. Это такие изменения произошли. Поэтому теперь в статистике он будет таким образом обозначен", - сказал Плетенчук.

Как пояснил спикер, есть несколько вариантов по увеличению ракет на борту вражеской субмарины. В частности, не исключено, что россияне что-то переоборудовали на ней и это дало возможность брать на борт больше ракет.

"Теоретически у них такая возможность была. Вероятно, они ею воспользовались. По последним данным, мы считаем, что подводная лодка снаряжена именно таким количеством ракет", - подчеркнул военный.

По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро 21 апреля на дежурстве в Черном море находится одна подводная лодка. Говорится, что на ее борту - шесть крылатых ракет типа "Калибр".

Как писал УНИАН, российские захватчики строят во временно оккупированном Крыму свой самый большой универсальный десантный корабль проекта 23900 "Иван Рогов". Согласно проекту, на борту смогут одновременно базироваться до 20 военных вертолетов и 1 тыс. морских пехотинцев. Длина корабля - 220 метров, ширина - 40 метров, водоизмещение - 40 тысяч тонн. По мнению представителя военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, строительство в Крыму этого корабля является рискованным "экспериментом".

Вас также могут заинтересовать новости: