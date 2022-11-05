Освобожденных пограничников ждет медобследование и реабилитация.

Еще 19 украинцев вернулись домой. Из российского плена удалось освободить пограничников.

Государственная пограничная служба Украины сообщила в Telegram, что украинцы уже на родной земле. Они получили телефоны, смогли услышать родных. Пограничники не сдерживали слезы счастья.

"Долгие месяцы русского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Далее их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", - отмечается в сообщении.

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Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уже заявила, что по состоянию на начало октября было проведено 24 обмена. Благодаря этому из русского плена домой вернулись 808 человек.

3 ноября в рамках обмена удалось освободить из российского плена 107 украинских бойцов. Среди них - 6 офицеров, 101 рядовой и сержант. Впоследствии стало известно, что 465 украинцев получат по 100 тысяч гривень за пребывание в плену. Средства получат те, кто уже освобожден из плена, или члены семей тех, кто еще находится в плену.

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